Paolla Oliveira posa com macacão justinho e decotado nos bastidores de Cara e Coragem

Nos bastidores da novela, Paolla Oliveira exibe look do dia para gravação e chama a atenção com corpaço

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 15h03

Paolla Oliveira (40) atualizou as suas redes sociais com fotos nos bastidores da novela Cara e Coragem. A atriz impressionou com sua beleza com o look da personagem, Pat.

A artista fez caras e bocas durante a sessão de fotos e ostentou o corpaço com um macacão preto justinho e bem decotado.

Os admiradores lotaram os comentários com elogios. "Que mulher linda", "Você é perfeita", "Sem palavras para tanta beleza", "Belíssima", dispararam eles.

Recentemente, Paolla Oliveira deixou os fãs babando ao publicar fotos de biquíni com estampa de oncinha em seu Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

PAOLLA OLIVEIRA E DIOGO NOGUEIRA CURTEM CASAMENTO DE EMPRESÁRIO JUNTOS

Alerta de casalzão! Paolla Oliveira (40) e Diogo Nogueira (41) marcaram presença no casamento do empresário João Camargo com Beatriz Fazzio. E claro que a noite especial contou com registros especiais!

No perfil do Instagram, a atriz posou com o namorado e cantor, e arrancou elogios dos seguidores com os looks poderosos para o evento. "Sobre ontem a noite", escreveu ela na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!