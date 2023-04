Paolla Oliveira exibe corpaço ao usar vestido justo em evento

Paolla Oliveira marca presença em evento e atrai os olhares ao apostar em um vestido sem alças

A atriz Paolla Oliveira encantou seus fãs ao caprichar na escolha do look para marcar presença em um evento no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 13. A estrela foi fotografada com um look estampado e atraiu todos os olhares.

Para o evento, a artista apostou em um vestido justo, sem alças e com estampa de oncinha. O modelito destacou a beleza impecável da artista e também suas curvas impecáveis.

Vale lembrar que Paolla Oliveira está longe da TV desde o fim da novela Cara e Coragem, da Globo, na qual interpreta a protagonista Pat.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Paolla Oliveira relembra cena marcante da carreira

Recentemente, Paolla Oliveirarelembrou um momento marcante em sua carreira de atriz ao compartilhar uma cena de novela em seu Instagram. A artista revelou que uma cena em específico da novela “Amor À Vida” de Walcyr Carrasco que foi ao ar em 2013.

“Existem cenas que marcam o artista. Pode ser uma frase, um gesto ou uma explosão, que foi o caso da Paloma em Amor À Vida, quando descobre que Felix foi o responsável pelo desaparecimento de sua filha. Essa cena me marcou muito por toda intensidade e também pela sinergia de todos os envolvidos. Entregues ao propósito e expectativas do que o texto exigia , o autor e a direção exigiam, o que o público exigia”, disse ela.

E também falou do colega de elenco. “Aproveito para enaltecer as parcerias e o quanto elas são importantes nesse ofício. @mateusolanooficial , obrigada por dividir tão generosamente esse momento comigo”.