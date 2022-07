Paolla Oliveira aposta em vestido ousado para o 'Domingão'

Jurada da final da 'Dança dos Famosos', Paolla Oliveira apostou em vestido avaliado em mais de R$ 6 mil

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 19h04

Paolla Oliveira (40) está no júri da final da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

Antes do programa começar, a atriz compartilhou nas redes sociais algumas fotos de seu look: um vestido preto, com decote e recortes ousados.

"Foi daqui que me chamaram pra final da #DançaDosFamosos?! Muito feliz em participar dessa final. Consigo imaginar a ansiedade da galera, mas, mais do que tudo, sejam felizes!!! Esse é o espetáculo", escreveu ela na legenda.

O vestido escolhido por Paolla para a participação na atração é do designer australiano Christopher Esber, e está avaliado em R$ 6,2 mil reais.

Mais cedo, a atriz relembrou sua participação na Super Dança dos Famosos. Ela venceu o quadro pela primeira vez em 2009, e também levou a melhor na edição especial que foi ao ar no ano passado. "Hoje vou estar na bancada de júri pra final do #DançaDosFamosos! E pra matar minha saudade, um pouquinho da minha alegria na Super Dança dos Famosos!", disse.

Vale lembrar que Ana Furtado (48), Vitão (22) e Vitória Strada (25) são os finalistas da Dança dos Famosos deste ano.

Confira o look de Paolla para o Domingão: