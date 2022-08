Nathalia Dill surge deslumbrante em vestido decotado e com fenda

A atriz Nathalia Dill chamou a atenção da web ao postar fotos do look para o evento Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 14h50

Nathalia Dill (36) marcou presença no 21° Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e roubou a cena ao surgir com um vestido deslumbrante no evento.

Para a ocasião, a atriz apostou em um modelo longo com brilho, decote no limite e fenda profunda. Por conta do frio, completou o look com um blazer de pelos e bota.

"Que orgulho da nossa arte! Noite do 21° Grande Prêmio do Cinema Brasileiro", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores da artista deixou os seguidores babando com o visual. "Look lindíssimo!", "Que linnndaaa! Tão elegante", "Beleza é com você mesma", "Que perfeição", dispararam eles.

