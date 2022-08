Namorado de Anitta aparece com coleção de relógios no tapete vermelho do VMAs

Namorado de Anitta, Murda Beatz surpreende ao abrir sua bolsa no tapete vermelho e mostrar sua coleção de relógios luxuosos

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 21h05

O produtor musical Murda Beatz, que é namorado da cantora Anitta, marcou presença no tapete vermelho do VMAs neste domingo, 28, e um detalhe chamou a atenção. Ele apareceu no local com uma bolsa combinando com seu look e, ao abri-la, revelou a sua coleção de relógios de luxo.

Murda apareceu com alguns relógios cuidadosamente organizados dentro da bolsa. Um deles é avaliado em R$ 1,1 milhão e é da marca Richard Mille.

Para o evento, Murda Beatz usou um terno da grife italiana Fendi.

Anitta surge de vermelho no VMAs

A cantora Anitta (29) mostrou todo o seu poder ao escolher um look estiloso e deslumbrante para prestigiar o VMA na noite deste domingo, 28. A estrela brasileira posou escolheu um vestido vermelho decotado e estiloso da grife Schiaparelli. O modelito fez parte da coleção de alta-costura da grife e foi desfilado na passarela do Inverno 2023.

“Coração do Brasil”, disse ela na legenda do post.