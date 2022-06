Namorada de Neymar Jr usa vestido com fenda profunda em evento

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi aposta na sensualidade ao escolher vestido de gala para prestigiar o namorado

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 10h41

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, apareceu deslumbrante em um vestido de gala na noite de terça-feira, 29. Ela foi prestigiar o amado em uma premiação em um hotel de luxo no Rio de Janeiro e caprichou na escolha do look.

Nas redes sociais, a morena mostrou fotos do seu vestido elegante. Ela apostou em um modelito com fenda profunda, que deixou à mostra sua perna torneada, e também sem alças para destacar seu colo.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Sem defeitos”, disse um seguidor. “Linda”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Há poucos dias, Bruna Biancardi e Neymar Jr passaram por um susto durante um voo de jatinho. O piloto precisou fazer um pouso forçado em um aeroporto antes do destino final por causa de um problema no para-brisa. "Não tinha aparecido ainda, mas queria tranquilizar vocês. Está tudo bem. Passamos por um susto, vocês souberam, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus cuidou da gente, foi um livramento e está tudo bem, tá?", disse ela.

Fotos do look de Bruna Biancardi, a namorada de Neymar Jr: