Mel Maia aposta em look ousado para curtir noitada com as amigas

Aos 18 anos, Mel Maia elege look impressionante para noite de festa ao lado das amigas

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 10h43

Mel Maia (18) deixou os seguidores babando ao exibir o look escolhido para curtir uma noite de festas com as amigas na madrugada deste sábado, 30.

A atriz mostrou toda a sua beleza com vídeos ao lado das amigas e chamou a atenção. "As trigêmeas e as agregadas", escreveu ela na legenda.

Para a ocasião, ela elegeu um top decotado, um shorts curto e uma maquiagem marcante. Além disso, completou o look com o cabelo solto e acessórios.

Recentemente, Mel Maia pegou os fãs de surpresa ao mostrar um novo visual. Para a nova fase da carreira, ela apostou em um cabelão preto, porém com o mesmo comprimento anterior.

MEL MAIA MOSTRA CINTURA FININHA EM VÍDEO NA PISCINA

A atriz Mel Maia elevou a temperatura das redes sociais ao exibir sua beleza deslumbrante. Nos stories do Instagram, a morena apareceu dançando um funk enquanto se refrescava na piscina.

Nas imagens, ela surgiu apenas de biquíni azul estampado e deixou à mostra sua barriguinha reta e a cinturinha fina. Além disso, Mel também exibiu as tatuagens que tem em seu corpo, incluindo desenhos no quadril e nas costelas.

