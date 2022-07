Marina Ruy Barbosa usa vestido com recortes estratégicos

Marina Ruy Barbosa exibe a cinturinha fina ao usar vestido ousado e com vários recortes estratégicos durante as férias

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 15h41

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) escolheu um look estiloso para curtir uma noitada durante suas férias na Grécia. A musa apareceu com vestido com recortes estratégicos no ombro e na cintura, que deixou à mostra parte de sua pele.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Musa”, disse um seguidor. “Linda demais”, afirmou outro. “Deusa grega”, comentou mais um. “Preciosa”, declarou outro.

Marina Ruy Barbosa já foi traída por um amigo

A atriz Marina Ruy Barbosa fez um comentário inusitado em um post da ex-BBB Fernanda Keulla (36), que desabafou sobre sido traída por um amigo. A ruiva se identificou e alfinetou um amigo, sem citar nomes.

Nas redes sociais, Fernanda Keulla desabafou: “Alguém aqui já confidenciou fraquezas, desabafou sobre fatos importantes da sua vida com algum 'amigo'. E esse amigo em algum momento utilizou disso para poder te ofender? (isso foi ontem)”. Então, Marina Ruy Barbosa respondeu ao post dela. “Yes! E tem vezes que a pessoa transforma algo que você falou em outra coisa e joga na imprensa”, escreveu.