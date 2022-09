Marina Ruy Barbosa surge com look justíssimo em noite de evento

Magérrima, Marina Ruy Barbosa deixa as costas à mostra ao usar look decotado e justo ao corpo

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 09h53

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) deixou os fãs babando ao escolher um look estiloso e justo ao corpo para prestigiar um evento em São Paulo na noite de quarta-feira, 21. A beldade foi fotografada de frente e de costas com um look coladinho e decotado.

Nas fotos, Marina Ruy Barbosa destacou as suas curvas impecáveis e também revelou suas costas ao exibir o decote da blusa.

Vale lembrar que a estrela está longe das novelas desde que fez uma participação em Bom Sucesso, de 2020. Nos últimos tempos, ela gravou a série Rio Connection, que ainda não tem previsão de estreia. Ela segue contratada da Globo, mas ainda não tem projetos na TV aberta.

Recentemente, a atriz contou que tem um diálogo aberto com a Globo para escolher seus futuros personagens. “Antigamente, fazia muita questão de emendar um trabalho no outro na TV, hoje tenho mais calma. Sei que sou nova e tenho muita coisa para pensar, aprender e para fazer”, disse ela ao site Splash UOL, e completou: “Tenho contrato com a Globo e a minha relação com eles é maravilhosa. Isso nos dá a oportunidade de pensar em projetos e personagens ideais. Temos essa troca”.

Confira as fotos do novo look de Marina Ruy Barbosa:

Fotos: Bruno Ulivieri/ Agnews