Marina Ruy Barbosa marca presença na Paris Fashion Week esbanjando beleza

A atriz Marina Ruy Barbosa compareceu na semana de moda em Paris e ainda se encontrou com a atriz Vanessa Hudgens

Nesta segunda-feira, 7, Marina Ruy Barbosa (26) marcou presença em um desfile na Paris Fashion Week

A atriz posou para fotos esbanjando estilo e beleza em seu look composto por um top branco de crochê e uma longa saia branca com detalhes em verde. Como assessórios, a intérprete de Maria Ísis na novela Império usava poderosos brincos e levava na mão uma bolsa dourada.

No desfile do estilista italiano Giambatistta Valli (55), a brasileira se encontrou com a atriz americana Vanessa Hudgens (33).

Hudgens, que atuou recentemente no musical Tick Tick Boom, compareceu ao evento com um ousado vestido cortado vermelho e branco.

Marina Ruy Barbosa não é a única brasileira em Paris que está acompanhando a semana de moda! Anitta(28) e Bruna Marquezine (26) já marcaram presença no evento fashion do ano.

Confira aqui o look de Marina Ruy Barbosa e seu encontro com Vanessa Hudgens!

Marina Ruy Barbosa esbanjou beleza em Paris com um look branco

Foto: Getty Images

Para complementar o look, a atriz brasileira usava brincos poderosos

- Foto: Getty Images