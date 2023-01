Marina Ruy Barbosa aposta em calça com transparência e exibe as fotos

Marina Ruy Barbosa abusa da sensualidade em look com decote e transparência e abre álbum de fotos nas redes sociais

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 17, ao mostrar a sua boa forma em novas fotos com look sensual. Desta vez, a estrela apostou em um modelito ousado e elegante para curtir um momento especial com os amigos.

Nas imagens, ela ostentou sua beleza ao surgir com um top decotado e imitando escamas de peixe e também em uma calça com transparência. O look destacou o corpo magérrimo da ruiva e sua beleza deslumbrante.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Pegou a beleza de 10 só para ela. Eita mulher bonita”, contou um seguidor. “É bonita, é gente boa, é carismática”, escreveu outro. “Sereia linda”, declarou mais um.

Marina Ruy Barbosa curtiu o início de 2023 nas praias de Fernando de Noronha, destino querido dos famosos. A beldade abriu alguns álbuns de fotos nas redes sociais para mostrar os seus looks enquanto aproveitava o destino paradisíaco.

A atriz está solteira desde o fim do namoro com o deputado Guilherme Mussi. O romance deles chegou ao fim em 2022 e de forma discreta. Tanto que eles não se pronunciaram sobre o rompimento publicamente e sequer deram explicações aos fãs.