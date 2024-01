Maria Fernanda Cândido brilha em Paris após sucesso na novela 'Renascer'

Maria Fernanda Cândido foi um dos destaques do capítulo de estreia da novela Renascer. Agora, ela surgiu radiante em desfile de alta costura na França

A atriz Maria Fernanda Cândido atraiu todos os olhares ao prestigiar um desfile de alta costura em Paris, na França, nesta terça-feira, 23. Ela marcou presença no Paris Fashion Week para conferir as criações da grife Giorgio Armani Privé para a temporada de Primavera/Verão 2024.

Na chegada ao evento, ela foi fotografada e esbanjou estilo. Ela surgiu com um vestido preto longo com brilhos e transparência nas mangas. Para completar o visual, a morena colocou brincos volumosos e fez um penteado preso.

Vale lembrar que Maria Fernanda Cândido fez uma participação mais do que especial no primeiro capítulo da novela Renascer, nova trama das 9 da Globo. Ela surgiu como a personagem Cândida, dona da fazenda de cacau que José Inocêncio (Humberto Carrão) comprou logo no início da história. A atuação dela foi muito elogiada pelos telespectadores e seu nome foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais.

Na época em que foi anunciada como integrante do elenco da novela Renascer, Maria Fernanda contou:"Estou radiante em compartilhar minha participação especial na nova novela da Globo, o remake de 'Renascer'. Este projeto, um verdadeiro presente do diretor-geral Gustavo Fernandez, é uma oportunidade incrível de me reconectar com o universo de Benedito Ruy Barbosa, um autor tão fundamental em minha trajetória. Interpretarei Cândida, uma personagem inspiradora e dedicada à preservação do meio ambiente. É uma honra dar vida a uma figura tão significativa e atual".

E completou sobre seus encontros com outros atores no set de gravação: "Estou especialmente entusiasmada por contracenar pela primeira vez com Humberto Carrão, cujo trabalho sempre admirei, e agora tenho a alegria de atuar ao seu lado enquanto ele interpreta José Inocêncio. Também estou encantada por conhecer e trabalhar com Edvana Carvalho, uma atriz baiana talentosa e querida. Além disso, é um prazer imenso reencontrar parceiros de cena como Enrique Díaz e Chico Díaz, com quem já compartilhei trabalhos maravilhosos. Cada momento no set foi uma experiência enriquecedora, e estou ansiosa para que todos vocês vejam o resultado desse trabalho que realizamos com tanto carinho e dedicação".

Maria Fernanda Cândido em desfile no Paris Fashion Week - Foto: Getty Images

Maria Fernanda Cândido faz rara aparição com o marido

A atriz Maria Fernanda Cândido surpreendeu os fãs com uma foto inédita ao lado do marido, o empresário francês Petrit Spahira. Os dois apareceram juntos e sorridentes em um jantar a dois para celebrar uma data especial.

Eles completaram 17 anos de relacionamento e aproveitaram o momento marcante em clima de romance. Ela compartilhou a foto nos stories do Instagram. Vale lembrar que Maria Fernanda e Petrit tiveram dois filhos juntos, Tomás, de 15 anos, e Nicolas, de 13 anos.