Maria Fernanda Cândido brilha em desfile de alta-costura em Paris

Atriz brasileira, Maria Fernanda Cândido mostrar o seu lado modelo ao participar de evento internacional

A atriz brasileira Maria Fernanda Cândido atraiu todos os olhares ao cruzar a passarela no evento de moda internacional em Paris, na França, nesta terça-feira, 4. Ela foi uma das modelos da grife Stéphane Rolland no evento de alta-costura e ostentou toda a sua beleza ao usar um vestido longo e vermelho.

No desfile, a artista foi a responsável por representar Maria Callas, que é uma das maiores sopranos do mundo e foi a homenageada do evento. A participação da atriz brasileira no desfile também foi usada para a gravação da abertura do filme Finalement, do francês Claude Lelouch, que celebra o centenário de nascimento de Callas.

Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde que atuou em A Força do Querer, da Globo, em 2017. Desde então, ela tem se dedicado ao cinema. Inclusive, a estrela fez uma participação especial no filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, que foi lançado no primeiro semestre de 2022 e no qual ela interpretou Vicência Santos, a Chefe Suprema da Confederação Internacional dos Bruxos, na franquia de Harry Potter.

Maria Fernanda Cândido - Foto: Getty Images

Maria Fernanda Cândido faz rara aparição com o marido

A atriz Maria Fernanda Cândido surpreendeu os fãs com uma foto inédita ao lado do marido, o empresário francês Petrit Spahira. Os dois apareceram juntos e sorridentes em um jantar a dois para celebrar uma data especial.

Eles completaram 17 anos de relacionamento e aproveitaram o momento marcante em clima de romance. Ela compartilhou a foto nos stories do Instagram. Vale lembrar que Maria Fernanda e Petrit tiveram dois filhos juntos, Tomás, de 15 anos, e Nicolas, de 13 anos.