Mari Gonzalez posa com look praiano de mais de R$3 mil no Rio de Janeiro

A influenciadora Mari Gonzalez apostou em um look laranja avaliado em mais de R$3 mil e arrancou suspiros da web

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 17h38

A ex-BBB e influenciadora Mari Gonzalez (28) posou em praia carioca, nesta quinta-feira, 23, com look milionário e sofisticado em tons de laranja para os dias de verão.



A morena garantiu lindos cliques com pele bronzeada, madeixas iluminadas e vestido estilo chemise, com fenda e decote cruzado avaliado em R$3.600,00, da marca Yukio.

Para finalizar o modelito, a baiana combinou a peça longa, com calça branca e sandália alaranjada que fez sucesso com os internautas.

Recentemente, Maria Gonzalez e Jonas Sulzbach (36) curtiram dias de descanso em um resort luxuoso em Taíba, no Ceará, e para deixar os seguidores atualizados, o casal compartilhou registros dos melhores momentos da viagem romântica.

CONFIRA O LOOK ESCOLHIDO POR MARI GONZALEZ

]