Maraísa usa look com recortes estratégicos em novo show

Maraísa, da dupla com Maiara, ostenta decote poderoso ao usar vestido ousadíssimo em novo show

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 18h08

A cantora Maraísa (34), da dupla com Maiara (34), agitou as redes sociais ao mostrar o look que usou em seu novo show. A estrela se apresentou em Marechael Cândido Rondon, no Paraná, com um vestido estiloso e ousado.

O modelito deixou à mostra o decote poderoso da artista e ainda contou com recortes estratégicos ao longo do corpo dela. O look preto nada básico chamou a atenção nas fotos feitas no palco do show.

"A minha semana não poderia ter começado melhor, que segunda-feira maravilhosa com a galera do Paraná! Obrigada, Marechal Cândido Rondon, foi uma noite de muita animação comemorando o aniversário da cidade. Estou com o coração radiante em poder levar alegria e entregar o meu melhor no show! Amo vocês", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraísa se diverte ao paquerar Elon Musk

A cantora Maraísa deu o que falar nas redes sociais ao paquerar o bilionário Elon Musk (51). Ela viu uma notícia dizendo que ele não faz sexo há anos e se identificou com ele. Há pouco tempo, a artista brasileira contou que estava sem relações íntimas há um tempo e brincou de flertar com o estrangeiro.

No post, Maraísa disse: “Lonlon, temos muitas coisas em comum, sabia?! Você tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer! Mas com que jeito né? Você tá sempre trabalhando e eu também... difícil”.

