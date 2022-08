Maiara elege calça transparente e body decotado para show: ''Perfeição''

A cantora Maiara colecionou uma enxurrada de elogios ao revelar o look usado para show com a irmã, Maraisa

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 18h33

Maiara (34) deixou os seguidores babando ao revelar o look usado para cumprir a agenda de shows com a irmã, Maraisa (34). No perfil do Instagram, a cantora arrancou elogios dos fãs com o look bem ousado.

Para a apresentação em São Paulo, a artista elegeu um body decotadíssimo, calça transparente e blazer fechado florido. Completando o visual, ela fez um rabo de cavalo baixo e arrasou na maquiagem.

"Dos dois shows de ontem em São Paulo! Obrigada por tudo! Amo vcs!", agradeceu a namorada de Fernando Zor (38) na legenda.

Os admiradores não demoraram para lotarem os comentários. "Maravilhosa demais", "Que perfeição", "Mulherão de respeito", "Joguei “Linda” no google e parei aqui", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

MAIARA E MARAISA RECEBEM MÃE DE MARÍLIA MENDONÇA EM PALCO

Maiara & Maraisa fizeram uma homenagem à cantora Marília Mendonça, na madrugada desta sexta-feira, 26, em um show na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. A apresentação contou com a participação da mãe da compositora, Dona Ruth Dias, no palco para lembrar com carinho da estrela brasileira, que nos deixou aos 26 anos de idade, em novembro do ano passado, em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais.

Em um tributo emocionante no palco, com um vídeo da eterna Rainha da Sofrência exibido no telão, as gêmeas cantaram Todo Mundo Menos Você, do álbum Patroas 35%, parceria musical com a cantora: "Vamos fazer um céu de estrela bem lindo eu acredito que esse momento é de profunda conexão. Eternamente aplaudida por Barretos, Marília", disse Maiara com a voz emocionada.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!