Magérrima, Thaeme surge com look justo e a cinturinha de fora

Thaeme Mariôto surpreende os fãs ao mostrar o corpão sarado em novas fotos com look justíssimo

A cantora Thaeme Mariôto (37) agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, ao compartilhar o look para torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A musa vestiu as cores da bandeira do Brasil em um look justíssimo ao corpo.

Mãe de duas meninas, a estrela mostrou que está com o corpo sequinho e sarado ao apostar no look apertado. Thaeme surgiu com uma calça azul e top amarelo, deixando a cinturinha à mostra.

Nas redes sociais, ela foi muito elogiada por seus fãs. “Olha o corpo da gata”, disse um seguidor. “Você com esse look de tirar o fôlego. Arrasou”, afirmou outro. “Tá linda demais”, declarou mais um.

Thaeme faz homenagem para Marília Mendonça

No dia em que completou um ano da morte da cantora Marília Mendonça, a cantora Thaeme Mariôto fez questão de homenagear a artista. Ela fez um post nas redes sociais para lembrar da data.

"Ano passado, uma hora dessas, eu estava simplesmente aos prantos, sem acreditar na notícia que a gente acabava de receber… Isso mexeu tanto, mas tanto comigo, como cantora e, principalmente, como mãe, que cheguei a pensar em desistir desse sonho pra deixar de correr esses riscos todos, afinal, hoje tenho 2 pequenas…", desabafou.

Em seguida, a cantora falou sobre a falta que Marília faz. "Como foi difícil digerir tudo isso e tomar a decisão de seguir em frente, mesmo a fé tendo ficado completamente abalada nesse último ano… Ainda é difícil, confesso! Jamais a gente vai se acostumar nessa vida sem você, suas canções, sua alegria de viver… Enquanto isso a gente continua seguindo, como se tudo não parasse de um sonho ruim… Que vocês estejam ao lado de Deus olhando por todos nós!", finalizou.