Luísa Sonza surge com estilo diferente em novas fotos e recebe elogios dos famosos

A cantora Luísa Sonza publicou uma sequência de fotos exibindo um novo estilo e chamou a atenção das celebridades e fãs

26/07/2022

A nova era de Luísa Sonza (24) está chegando! Nesta terça-feira, 26, a cantora compartilhou uma sequência de fotos com um estilo diferente e impressionou a web.

Após o lançamento do single Cachorrinhas, a artista já está entregando spoilers sobre o novo estilo que pretende focar no início do ano que vem.

Nas fotos, Luísa aparece com um terno oversize preto e salto alto. Com o cabelo solto, ela exibe a maquiagem simples, bem diferente do delineado marcado característico.

"Menina linda", comentou Ivete Sangalo; "Aveeee", disparou Jade Picon; "Poderosa hein bb", declarou Felipe Ret.

Os admiradores também não deixaram de rasgar elogios. "Sem defeitos", "Como poder ser tao linda? Tão preciosa meu Deus!", "Se eu tivesse metade dessa beleza 100000% dos meus problemas sumiam", disseram os internautas.

CACHORRINHAS FICA EM PRIMEIRO LUGAR EM PARADA MUSICAL E LUÍSA SONZA CELEBRA

Luísa Sonza (24) acordou com uma boa notícia! Seu novo hit Cachorrinhas atingiu o primeiro lugar na parada Top 50 de uma plataforma de música no Brasil. Em seu Instagram, Luísa compartilhou o momento em que acordou com uma de suas cachorrinhas na cama e pegou o celular para conferir a novidade.

