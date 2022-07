Ludmilla arrasa ao surgir com a lingerie à mostra em novo look

Ludmilla investe na sensualidade ao usar look com recortes estratégicos e a lingerie à mostra

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 20h58

A cantora Ludmilla (27) deixou os fãs encantados ao compartilhar novas fotos com um look ousado. Nesta terça-feira, 19, ela fez um post para exibir o look que usou na festa de aniversário da cantora Luisa Sonza nesta semana.

Nas imagens, ela apareceu deslumbrante com uma calça preta com recortes estratégicos, que deixaram à mostra uma parte da calcinha dela. Ela completou o visual com um top preto decotado, que ainda exibiu sua barriguinha sarada.

“Desfilando, patricinha, porque sou uma artista pop”, disse ela na legenda. Rapidamente, os fãs a encheram de elogios. “Eita que gostosa”, disse um fã. “Linda demais”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ludmilla (@ludmilla)

Ludmilla vai construir nova mansão no Rio de Janeiro

Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, a cantora Ludmilla vai construir uma nova mansão. O imóvel contará com uma boate subterrânea e isolamento acústico em alguns cômodos.

A decisão de fazer um isolamento acústico aconteceu devido a alguns problemas que a cantora passou enquanto morava na Ilha do Governador, na Zona Norte. Ludmilla era alvo de constantes reclamações dos vizinhos quando dava festas.

Ainda segundo o jornal, a nova mansão da funkeira conta com três andares e uma piscina com borda de luxo. O imóvel fica ao lado da casa que ela mora atualmente de aluguel com a esposa, a bailarina e ex-BBB Brunna Gonçalves (30).