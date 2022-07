Lucas Castellani conta como está se sentindo na Semana de Alta-Costura de Paris

Para a CARAS Digital, Lucas Castellani revela qual é a sensação de estar na Semana de Alta-Costura de Paris com Jean Paul Gaultier

Isabela Thurmann Publicado em 07/07/2022, às 12h20

Na última segunda-feira, 04, foi iniciada a Semana de Alta-Costura de Paris!

Quem está marcando presença no evento de moda é o modelo e empresário Lucas Castellani (25), que está acompanhando o desfile da marca criada por Jean Paul Gaultier (70).

Em conversa com a CARAS Digital, o influenciador revelou como é a sensação de estar fazendo parte de uma cerimônia como esta.

“Eu tô aqui em Paris para a Semana de Alta Moda. Eu vim somente para o desfile da Jean Paul Gaultier. Esta é minha primeira vez trabalhando com a Jean Paul Gaultier e indo ao desfile da marca”, contou.

“Eu estou super animado para ver o que vão fazer, já que com outras marcas, tenho uma familiaridade maior e consigo prever o que eles vão fazer. Então, estou bem ansioso para ver as novidades. Acredito que terá muita referência da Balmain e com certeza vai honrar as características do próprio Jean Paul Gaultier, já que é um dos desfiles mais esperados dessa temporada”, refletiu Lucas.

Em seguida, ele falou sobre o fato de o mundo fashion ser mais voltado ao público feminino. “A Semana de Alta Moda é muito voltada para o mercado feminino, né? Não há muitos designers na semana de alta moda para o masculino. Mas eu gosto de brincar muito com a identidade de gênero. Então, às vezes eu uso bastante peças femininas. Hoje eu estou usando algumas peças femininas para o desfile do Jean Paul Gaultier”, brincou.

“É uma combinação muito importante para o mundo da moda ter a marca do Jean Paul, que é bastante consolidada e praticamente fundou a história da alta moda em Paris, em colaboração com um dos designers mais jovens a ser diretor criativo de uma grande marca”, disse Castellani ao final se referindo à Olivier Rousteing (36), que foi convidado a fazer os designs da Paris Fashion Week.

Veja fotos de Lucas Castellani na Semana de Alta-Costura de Paris:

Lucas Castellani marca presença na Semana de Alta-Costura de Paris (Ksenia Usacheva)

Lucas Castellani marca presença na Semana de Alta-Costura de Paris (Lucas Castellani)