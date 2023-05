Lívia Andrade exibe as pernas torneadas em look curtinho durante viagem

De férias com a família, Lívia Andrade ostenta sua beleza deslumbrante em passeio de barco em Portugal

A apresentadora Lívia Andrade deu o que falar nas redes sociais ao mostrar um dos seus look durante a viagem para Portugal com a família. Ela viajou com a mãe, a sogra e o namorado para passar o Dia das Mães em solo português e começou a mostrar as fotos de sua viagem nas redes sociais.

Desta vez, a musa apareceu com um vestido verde curtinho e ostentou toda a sua beleza. O modelito deixou à mostra as pernas torneadas e musculosas da musa, que ainda caprichou nas poses na hora das fotos.

Nos comentários, Lívia foi muito elogiada pelos fãs. “Uma princesa”, disse um seguidor. “Chique e fina”, comentou outro. “Belíssima”, contou mais um.

Atualmente, Lívia Andrade faz parte da equipe do Domingão com Huck, da Globo. Inclusive, na gravação da semana passada, ela precisou sair mais cedo por causa de sua viagem para Portugal. Durante a atração, ela contou o motivo de sua saída antes do previsto. Lívia contou que iria para Portugal com sua mãe e a sogra para visitar o Santuário de Nossa Senhora de Fátima no final de semana do Dia das Mães.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

LÍVIA ANDRADE COMENTA CLIMÃO ENTRE KEY ALVES E JOÃO GOMES

A apresentadora Lívia Andrade defendeu a sua posição de ter relembrado que Key Alves disse que já ficou com João Gomes durante um quadro no programa Domingão com Huck, da Globo. Durante a edição deste final de semana, a loira deixou um climão no ar quando citou a lista de ficadas de Key Alves, que foi quando ela revelou no BBB 23 que já beijou vários famosos, incluindo João Gomes.

No palco, Key Alves estava sendo entrevistada e João Gomes também estava na atração para cantar. Em determinado momento, Lívia Andrade disse que alguém que Key disse já ter beijado estava no palco. A declaração dela repercutiu na internet e ela apareceu no Twitter para se pronunciar sobre o momento. “Desnecessário é expor os nomes das pessoas em rede nacional! [risos] Eu estou lá para isso, lembrar algumas coisinhas e perguntar coisas, esse é o quadro”, disse ela.

E ainda completou: “Ah gente, vocês já me conhecem, né? O papo aqui sempre foi reto, sem rodeios, trabalhamos com a verdade! Não é porque está frente a frente que a gente finge que nada aconteceu. Já passou da hora das pessoas terem aquela mesma coragem de quando falam nas coisas né, aff”.