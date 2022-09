Lívia Andrade aposta no vestido com fenda profunda na perna

Em dia no campo, Lívia Andrade coloca a perna para jogo em look soltinho para curtir sua folga ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 19h49

A apresentadora Lívia Andrade (39) agitou as redes sociais ao mostrar o seu look para curtir um dia no campo. Ela registrou o seu modelito ao aproveitar um passeio na fazenda durante um entardecer.

Na foto, a beldade apareceu com um vestido longo estampado e com direito a fenda profunda na perna. Ela exibiu sua boa forma e as curvas impecáveis ao posar ao lado de uma cerca. “Bem pra lá do fim do mundo...”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Lívia Andrade está no elenco do quadro Acredite Em Quem Quiser, do Domingão com Huck. A estreia dela no programa da Globo aconteceu na semana passada e ela foi elogiada na internet por sua performance e alegria no palco.

Lívia Andrade em outro quadro do Domingão com Huck?

Na última semana, a participação de Lívia Andrade no Domingão com Huck foi alvo de novos rumores. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a ex-apresentadora do SBT já estaria escalada para um reality do Domingão em 2023. Conforme informações da jornalista, ela teria sido convidada para o Dança dos Famosos.

Com data prevista para março de 2023, sem muitas informações do que está por vir, a colunista comentou que agora só basta saber se Lívia Andrade aceitou ou não o convite para mais esse desafio na Globo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!