Larissa Manoela exibe a cinturinha fina ao usar top estiloso

Larissa Manoela capricha na escolha do look para festa de aniversário e deixa a cinturinha fina à mostra

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 13h22

A atriz Larissa Manoela (21) esbanjou estilo ao mostrar o seu look para curtir a festa de aniversário da atriz Camila Queiroz (29), que aconteceu na noite de sexta-feira, 1º. Para o evento, ela apostou em um look com direito a cinturinha de fora.

Nas imagens, a musa apareceu com top vermelho estiloso e calça verde de cintura alta e justíssima ao corpo. Ao mostrar as fotos nas redes sociais, ela foi muito elogiada pelos fãs.

“É muita beleza junta”, disse um seguidor. “Muito linda”, afirmou outro. “Gatinha”, declarou mais um.

Atualmente, Larissa Manoela está no ar na novela Além da Ilusão, na qual interpreta a personagem Isadora na segunda fase da trama.

Fotos do look de Larissa Manoela: