Larissa Manoela dispensa a lingerie em look com transparência

Larissa Manoela aposta em vestido preto nada básico com direito a transparência ao longo do seu corpo

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 09h27

A atriz Larissa Manoela (21) investiu na sensualidade ao escolher um look nada básico para prestigiar o Prêmio Multishow, que aconteceu na noite de terça-feira, 18. A musa apareceu com um vestido preto curto e com transparência ousada.

O modelito deixou em evidência que ela dispensou a lingerie e destacou as curvas impecáveis da estrela.

Durante o evento, Larissa contou com a companhia do seu namorado, o ator André Luiz Frambach (25). Os dois posaram juntos e abraçados para as fotos na chegada da premiação.

Fotos: Rogério Fidalgo e Dilson Silva / AgNews

André Luiz Frambach faz declaração de amor para Larissa Manoela

Nesta semana, o ator André Luiz Frambach emocionou seus seguidores ao declarar o seu amor por Larissa Manoela em um novo post no Instagram.

“Sou hipnotizado por você, sou hipnotizado pela sua boca, pela sua pele, pela sua energia, pelo seu toque! Seu viver me faz viver, seu amor me faz amar, seu toque me faz suspirar”, começou o ator em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram.

“Aprendo todos os dias o que é o amor, aprendi que eu também posso ser verdadeiramente amado, que é lindo se entregar de corpo e alma porque “quando é pra ser é” e somos pra vida toda meu amor, meu sorvetinho, nada nem ninguém seria capaz de entender o que realmente sentimos, o que realmente somos e o que seremos pela eternidade. O resto já te falei durante o dia e mais que palavras o que é mais importante são as pequenas coisas, as atitudes… EU TE AMO nosso eterno dia 17”, completou..