Larissa Manoela deixa parte da lingerie à mostra em novo look

Larissa Manoela escolhe look todo branco e exibe sua beleza deslumbrante nas fotos

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 16h44

A atriz Larissa Manoela (21) escolheu um look com toque de sensualidade para participar de um evento de beleza nesta terça-feira, 6. A musa apareceu com um conjunto branco e deixou à mostra uma parte de sua lingerie.

Nas fotos, Larissa surgiu com um conjunto de minissaia e blazer com decote, que exibiu uma parte do sutiã de renda da artista. Para completar o visual, ela colocou óculos escuros e uma bolsa jeans.

Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde o fim de Além da Ilusão, da Globo. Ela está curtindo as férias e namorando bastante com o ator André Luiz Frambach, com quem sempre está acompanhada em seus passeios.

Fotos:Daniel Pinheiro/AgNews

Sucesso no relacionamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Em entrevista para a revista CARAS, Larissa celebrou seu sucesso nas telinhas e no amor, com seu novo namoro.

“Foi um reencontro que aconteceu na hora certa e do jeito que deveria ser. Sempre nos demos bem e passamos a conviver, naturalmente, com mais frequência. Acho que a vida nos aproximou. Os sentimentos foram se transformando e houve uma grande conexão. Esse reencontro aconteceu porque houve uma sintonia em tudo o que nós estávamos vivendo individualmente”, afirmou a atriz sobre o namoro.