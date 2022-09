Kourtney Kardashian surge ao lado do marido na New York Fashion Week

A influenciadora Kourtney Kardashian e seu marido Travis Barker marcaram presença com muito estilo na Semana de Moda de Nova York

12/09/2022

Neste último domingo, 11, Kourtney Kardashian e seu marido Travis Barker marcaram presença em grande estilo na Semana de Moda de Nova York.

A estrela do reality-show The Kardashians e o baterista assistiram ao desfile da grife Tommy Hilfiger em Nova York, que também contou com a presença de celebridades brasileiras.

Nas fotos compartilhadas no Instagram de Kourney, a influenciadora aparecia com um conjunto preto com detalhes cinzas. Já Travis estava estiloso com uma grande jaqueta vermelha, preta e branca.

“Se apaixone de olhos fechados”, escreveu a Kardashian na legenda da publicação. O músico se declarou para a esposa nos comentários: “Eu me apaixono por você todos os dias”.

Os fãs da empresária adoraram as fotos do casal! “A Rainha e o Rei”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “A Rainha e o Rei chegam a Nova York”.

Brasileiros na New York Fashion Week!

O atleta e ex-BBB Paulo André estava na New York Fashion Week e acompanhou o mesmo desfile que Kourtney e Travis .

Quem também marcou presença na Semana de Moda de Nova York foi a influenciadora e participante do BBB21 Camilla de Lucas.