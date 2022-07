Kim Kardashian e sua filha North esbanjam beleza em looks coloridos na semana de moda de Paris

Kim Kardashian e a filha North apareceram em looks estilosos e coloridos para a Paris Fashion Week

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 21h42

Nesta terça-feira, 5, Kim Kardashian (41) publicou em seu Instagram alguns cliques com sua filha North (9) na Semana de Moda de Paris.

A influenciadora vestia uma blusa verde com estampa militar e calças verde neon com sapatos da mesma cor.

Já a pequena North West usava uma jaqueta azul de seu pai Kanye West (44) avaliada em cerca de 54 mil reais.

Para complementar o look, a filha mais velha da estrela de The Kardashians carregava uma bolsa preta que combinava com seus sapatos e calças.

Confira aqui Kim Kardashian e North na Paris Fashion Week!

Reprodução: Instagram