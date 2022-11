Juliette Freire deixa a cinturinha de fora em look para curtir a noitada

Ex-BBB Juliette Freire escolhe look com top cropped para conferir show em estádio no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 09h26

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) aproveitou a noite da última terça-feira, 16, para curtir um show do grupo Sorriso Maroto no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em clima de noitada, a beldade escolheu um look elegante e estiloso.

Juliette apareceu com a cinturinha à mostra ao escolher um top cropped brilhante e calça preta básica. Na hora de posar para as fotos, ela esbanjou simpatia e um sorrisão no rosto.

Mais cedo, Juliette aproveitou o dia de sol para se exercitar ao ar livre. Magérrima, ela apareceu com um look de ginástica justo ao corpo enquanto pedalava na orla de uma praia.

Fotos: Rogério Fidalgo / AgNews

Juliette Freire exibe boa forma em dia na praia

Há poucos dias, Juliette Freire chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques de biquíni neste domingo, 23. A campeã do BBB 21 aproveitou o dia de sol para curtir um passeio em meio à natureza, e usou a linda paisagem para fazer algumas poses e ostentar seu corpão sarado ao apostar em um biquíni rosa.

Ao compartilhar as fotos em seu perfil no Instagram, a cantora deixou uma mensagem reflexiva. "O amanhã sempre vai chegar", afirmou ela na legenda da publicação.