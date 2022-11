Jojo Todynho surge com decote no limite em novo look

Loira, Jojo Todynho arrasa ao usar look preto nada básico para prestigiar evento no Rio de Janeiro e esbanja sensualidade

A cantora Jojo Todynho (25) caprichou na escolha do seu look para prestigiar um evento na noite de domingo, 27, no Rio de Janeiro. A estrela foi fotografada com um look preto nada básico.

Ela surgiu com um conjunto de top e calça justa ao corpo e ainda caprichou no decote generoso. Inclusive, ela deixou à mostra a marquinha do biquíni em sua pele do decote.

Atualmente, Jojo é integrante do time de comentaristas do programa Central da Copa, da Globo, no qual dá sua opinião sobre os jogos do dia e os bastidores da Copa do Mundo do Catar.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Jojo Todynho fala sobre a decisão de fazer a cirurgia bariátrica

Há poucos dias, Jojo Todynho rebateu os comentários de que teria escolhido fazer a cirurgia bariátrica por causa do fim do casamento com Lucas Souza.

“Não tem nada a ver com se separar, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência ou porque são leigos mesmo”, disse ela ao Jornal Extra.

Então, ela contou que sempre se sentiu pressionada para fazer a cirurgia. “As pessoas insistiam: 'Jojo, faz uma bariátrica'. Eu dizia: 'Se você está incomodada, faça você'. Sempre tive consciência de que precisava ser na hora certa e no jeito certo”, afirmou ela, e completou: “A minha gordura não agride nem ofende ninguém. O formato do meu corpo não muda a neta que eu sou, a filha que eu sou, a amiga que eu sou. É um corpo, que vai morrer e ficar por aí pros bichos comerem. Malho, tenho o meu personal trainer, mas vou no meu ritmo”.