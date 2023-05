Jojo Todynho deixa a cintura de fora em look curtinho

Jojo Todynho aposta em look com top cropped e ostenta a barriga de fora em selfie no espelho

A cantora Jojo Todynho (26) agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 15, ao mostrar sua beleza em uma selfie no espelho. A musa apareceu com um look ousado e com direito a barriga de fora.

Na foto, a artista apareceu com um top cropped bege de manga comprida e decote ombro a ombro. Além disso, ela usou calça jeans clara e deixou à mostra sua cintura.

A artista ainda usou uma bolsa dourada de grife e brincou: “Aceite ser simples. Compre uma Prada”.

Nos comentários, os fãs elogiaram a funkeira. “Gata”, disse um seguidor. “Toda menininha”, declarou outro. “Eita como é chique”, contou mais um.

Jojo Todynho perde a paciência com internautas

Há poucos dias, a cantora Jojo Todynho (26) desabafou nas redes sociais ao ser alvo de comentários sobre os seus exercícios para perder peso. Ela não gostou do que leu e fez questão de rebater.

"Quando eu estava com o c* sentado no sofá, toda sedentária, achando que a vida é um morango, não tinha ninguém pra mandar um direct e pra falar nada. Agora surgiu um monte de profissional querendo dar o seu parecer e querendo se mostrar. Então já vou deixar meu recado aqui: se você não tem ética, eu também não tenho", disse ela.

"Se você acha que o treino está errado, não faça com sua aluna. Se você não gosta da minha dieta, não passe pro seu paciente, tá bom? Se manca, se poupe, me poupe, nos poupe. Agora surge um monte de coach, nutricionista, de personal, de especialista disso. Eu tava aqui fazendo nada por mim, agora estou com profissionais maravilhosos", completou.

Por fim, ela falou sobre a possibilidade de fazer a bariátrica ou não. "O povo acha que da noite pro dia tenho que aparecer aqui magérrima. Gente, eu estou malhando por mim, não é pra ninguém não. Não estou fazendo nada pra mostrar pra ninguém. E eu vou no meu tempo, é assim que funciona. Se eu acho que não devo fazer a bariátrica, aceitem minha escolha. Você não tem que achar nada, não tem que falar nada. Bariátrica não é milagre", disse ela, e continuou: "Se você sabe da sua capacidade, se você sabe que você consegue antes de tentar algo mais invasivo, vá e faça. Bariátrica não é milagre. Ela salva muitas vidas, mas se eu tenho profissionais e capacidade de correr atrás antes de eu achar que tenho que fazer bariátrica, eu tenho que tomar vergonha na cara e ir fazer. Você tem que correr atrás".