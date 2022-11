Jojo Todynho dá um show ao desfilar na SPFW com look sem alças

Jojo Todynho arrasa ao mostrar o seu talento nas passarelas ao participar de um desfile na SPFW

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 18h49

A cantora Jojo Todynho mostrou o seu talento para ser modelo ao participar do desfile da grife Meninos Rei no primeiro dia da São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira, 16. A estrela cruzou a passarela com um dos looks da nova coleção e atraiu todos os olhares.

Jojo apareceu no evento com um vestido sem alças e curtinho, com direito a estampa colorida. Durante o desfile, ela caprichou no 'carão' para ser fotografada com o modelito deslumbrante.

Fotos: Marcelo Sá Barretto / AgNews

Jojo Todynho defende sua autoestima

Em entrevista à CARAS Digital, Jojo Todynho ressaltou que o amor-próprio é tudo. “Eu sou vaidosa porque eu me amo muito! Eu tenho que ser a primeira a me amar porque é aí que começa tudo! Me cuido pra mim mesma, primeiro sou eu que preciso olhar no espelho e me achar gata, depois é cada um com seus problemas", brincou, aos risos.

Ela também falou sobre as críticas que recebe nas redes sociais por conta de sua aparência e garantiu que não se abala com as mensagens negativas. “Eu não tenho a menor preocupação com o que pensam sobre mim. Sou muito verdadeira no meu jeito de ser e meu amor-próprio está sempre em dia", disse ela.

"Impossível ser unanimidade na vida, imagina na internet! Eu quero é ser espelho pra quem sonha em vencer na vida, quero que as pessoas acreditem que podem chegar onde sonham mesmo que ninguém leve fé!”, declarou ainda.