Jade Picon deixa a barriga de fora em look ousado para noite de gala

Jade Picon escolheu um vestido preto nada básico para curtir a noitada e apareceu com a barriguinha sarada à mostra

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 09h18

A influenciadora digital Jade Picon (21) caprichou na escolha do look para prestigiar um evento de gala na noite de segunda-feira, 25. A estrela foi fotografada com um vestido preto nada básico antes do evento e exibiu toda a sua beleza.

Jade apareceu com um modelito com recorte estratégico na região da barriga dela, que ficou à mostra e ostentou o abdômen definido. Além disso, o look também contou com uma fenda poderosa na perna. Para completar o visual, Jade apostou nos brincos enormes e na maquiagem sofisticada.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Jade Picon responde alfinetada de Mel Maia

A influenciadora digital Jade Picon (21) comentou sobre a crítica que recebeu da atriz Mel Maia (18) nas redes sociais. Mel fez um comentário alfinetando a nova atriz e a declaração repercutiu nas redes sociais.

Na mensagem feita no TikTok, Mel disse: “Desejo tudo de bom para ela! Mas só quem entende de atuação de verdade vê que... né?!”. Ao ver o comentário circulando na internet, Jade rebateu com um recado no Twitter.

“Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”, disparou.