Iza arrasa ao posar com top de crochê em novas fotos

A cantora Iza encanta ao compartilhar novo álbum de fotos com look estiloso

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 15h35

A cantora Iza (31) deu um show de beleza e simpatia ao mostrar um novo álbum de fotos nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 13, a musa compartilhou fotos inéditas e surgiu com um look estiloso.

Nas imagens, a estrela posou com um look todo branco, com direito a top estiloso feito de crochê. Nos cliques, ela deixou à mostra sua cinturinha fina e fez várias caras e bocas.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da artista. “Que linda”, disse um seguidor. “Deusa”, comentou outro. “Gata”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza fala da emoção do show no Rock in Rio Lisboa

Nesta semana, a cantora Iza fez uma apresentação memorável no Rock in Rio Lisboa e deixou um recado especial nas redes sociais para falar sobre sua emoção.

"Ainda tentando digerir tudo que vivi nessa última semana, em especial nesse último domingo. Meu Deus, como eu amo viver de arte! Obrigada a todos que fizeram possível esse momento tão inesquecível. Não vai rolar marcar todo mundo porque eu posso esquecer alguém dessa equipe gigante em tantos sentidos e isso não seria justo. Saibam que amo todos vocês! E TÔ FELIZ DEMAIS! Obrigada, @rockinriolisboa, @zericardooficial e equipe, @agenciademusica, @warnermusicbr, meu time e meu bonde pesadão. Amo realizar meus sonhos com vocês. E obrigada a todos os talismãs lindos que me encheram de amor! Que plateia linda, que momento! Já tô louca pra voltar! Fé que Deus é top", declarou.