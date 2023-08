Ivete Sangalo rouba a cena ao posar com look despojado: "Toda bonequinha"

Poderosa! Ivete Sangalo recebe chuva de elogios de seus seguidores ao posar com look chiquérrimo

A icônica cantora Ivete Sangalo conquistou os holofotes nas redes sociais ao compartilhar o seu look do dia para esta sexta-feira, 4! Dona de um carisma contagiante, a estrela provou que consegue transparecer sua personalidade em suas roupas e encantou seus seguidores ao surgir super descolada.

Em seu feed do Instagram, Veveta mostrou que está de olho nas tendências e aderiu a saia jeans com fenda frontal. A cantora combinou a peça diferentona com uma camisa social e uma bolsa de grife branca. Para manter a jovialidade do look, Ivete apostou em um tênis branco e boné cinza.

Fazendo caras e bocas na frente do espelho, a cantora ainda revelou que está pronta para anunciar novidades aos fãs: “Olá, sextou para uma cantora que está se preparando para voltar aos trabalhos! Toda bonequinha, vamos lá para nossa reunião! Ela só quer ser, mas ela é Brasil! Reuniões importantíssimas pra gente”, disparou Ivete.

Os seguidores da cantora ficaram alvoroçados com a novidade, além de deixarem muitos elogios para o estilo de Ivete: “Agora me diga que ela tem mais de 15? Te amo Veveta!”, escreveu um admirador. “Tá gata com a bolsinha de blogueira chique”, exaltou mais uma. “Arrasa rainha”, disse outro. “Bem bonequinha”, escreveu mais um.

Vale lembrar que a dona dos hits ‘Dançando’ e ‘Cria da Ivete’ lançou seu último EP no começo deste ano. Mas parece que a mãe de Marcelo, de 13 anos, e das gêmeas Maria e Helena, de cinco anos, frutos do relacionamento com Daniel Cady, já está cheia de novidades para dividir com os fãs!

