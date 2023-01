Isis Valverde sensualiza com blusa decotada e calça de cintura baixa

Isis Valverde chamou a atenção dos fãs ao publicar um álbum de registros aleatórios, incluindo um clique sensual

Isis Valverde (35) deixou o Instagram pegando fogo na tarde desta quarta-feira, 18. A atriz fez um “dump” na rede social, uma publicação recheada de fotos aleatórias. Entre os registros, a capa do álbum chamou atenção: a morena aparece esbanjando sensualidade com uma blusa de amarração mega decotada e uma calça de cintura baixa que deixa o quadril aparente!

No clique em questão, Isis aparece de franjinha e levanta os braços para exibir o corpo sarado. Além da pose de milhões, segundo a revista "GQ", a blusa que exibe um decote profundo também tem um valor exorbitante! A peça, que é importada, faz parte de uma coleção da marca britânica KNWLS, e pode ser adquirida por R$ 5.000, aproximadamente.

Junto com o registro sensual, o álbum, que foi legendado como “Fotos aleatórias”, também conta com várias outros cliques de Isis em diversas situações de seu cotidiano: em meio às compras; pronta para pegar uma praia; no mar montada em um cavalo, malhando na academia e até um momento fofo do pequeno Rael (4), fruto do relacionamento com seu ex-marido, o modelo André Resende (43).

Na localização, Isis marcou a publicação como: “Por aí nesse mundão”, e recebeu uma chuva de comentários positivos: “Coisa mais linda esses registros”, disse uma fã. “Bora… me leva que eu vou”, brincou um seguidor sobre o local das fotos. "Ai meu Deus vai ser perfeita assim lá longe”, disse outro.

De biquíni fio-dental, Isis Valverde curte passeio de barco

Isís Valverde deixou seus seguidores babando ao publicar fotos de um passeio de barco. A atriz exibiu as curvas em um biquíni fio dental em cliques acompanhados de duas amigas, Marcela e Luiza.

Na legenda, Isis fez uma reflexão: “A fatia da semana onde mais nos alimentamos de liberdade, aquela que chega sem borda ou canto, aquela liberdade que grita e você só abraça”, escreveu.