Isis Valverde elege vestido transparente para passeio na Itália: ''Maravilhosa''

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 14h28

Nesta terça-feira, 30, Isis Valverde (35) impressionou os seguidores ao revelar o look do dia para mais um passeio pela Itália. Curtindo o verão europeu, a atriz elegeu um visual fresquinho e confortável.

No álbum de fotos publicado no perfil do Instagram, a famosa mostrou a cultura, gastronomia e arquitetura do local.

Para a ocasião, ela elegeu um vestido curtinho com transparência e, nos pés, uma sandália rasteirinha. Completando, apostou em um blazer, bolsa e deixou os cabelos soltos.

Nos comentários, os admiradores não pouparam elogios para Isis. "Que deusa", "Eu sou apaixonada pelos seus looks", "Você arrasa demais", "Divina como sempre", disseram eles.

ISIS VALVERDE OSTENTA CORPAÇO EM LOOK JUSTINHO

A atriz Isis Valverde (35) chamou atenção dos seguidores, mais uma vez, pela beleza ao abrir álbum de fotos do primeiro dia de viagem na Itália! A famosa compartilhou uma sequência de registros em que aparece usando um look azul bebê com recortes na cintura, deixando à mostra a barriga chapada.

