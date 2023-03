Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos arrasa com vestido branco justíssimo

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos dispensa a lingerie ao usar vestido branco que destacou suas curvas impecáveis

A influenciadora digital Rafaella Santos, que é irmã do jogador de futebol Neymar Jr, atraiu todos os olhares ao marcar presença em uma premiação na noite de quarta-feira, 1º. A estrela arrasou ao escolher um vestido longo sofisticado para receber o Troféu JK, que é entregue pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito.

A jovem surgiu com um vestido longo branco e justo ao corpo. O modelito com recortes estratégicos deixou em evidência que ela dispensou a lingerie e também as curvas impecáveis do corpão de Rafaella. Para completar o visual, ela colocou sapatos prateados com brilhos e uma bolsa branca.

No carnaval, Rafaella Santos desfilou como musa da escola de samba Salgueiro no Rio de Janeiro. Ela apareceu com uma fantasia toda vermelha e dourada e muito brilho na passarela do samba. O modelito ousado deixou à mostra o decote generoso da irmã de Neymar Jr, a barriguinha sarada e também as pernas torneadas dela.

Neymar Jr e Bruna Biancardi assumem namoro

Após alguns meses de especulações, Bruna Biancardi decidiu assumir em suas redes sociais que reatou o romance com Neymar Jr. Para celebrar o aniversário do jogador, a modelo fez um post especial em sua conta no Instagram.

"Parabééééns Lindo. Já te falei tudo hoje, to colocando essa fotinho aqui só pra deixar registrado. Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muuuitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amooooo! Conta sempre comigo", disse ela.