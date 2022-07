Ingrid Guimarães usa vestido com recortes estratégicos em sua festa de 50 anos

Ingrid Guimarães começa a comemorar seus 50 anos de vida e usa vestido com recortes na cintura e decote profundo

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 09h20

A atriz Ingrid Guimarães (49) caprichou na escolha do seu look para iniciar as comemorações dos seus 50 anos de vida. Ela completará a nova idade na terça-feira, 5, e já começou a celebrar no último final de semana. Nas redes sociais, a estrela mostrou fotos do seu look deslumbrante.

Nas fotos, ela apareceu com um vestido pink brilhante, com direito a recortes estratégicos na cintura e decote profundo. O modelito destacou a beleza e as curvas da loira.

"Ontem comecei minhas comemorações já transmutando na minha cor preferida. O niver é só dia 5 mas sigo comemorando essa data tão importante . Muito obrigada @marturj por desenhar e me presentear com esse vestido tão especial. Obrigada aos amigos de toda uma vida que vieram cantar, abraçar, celebrar no meu mundo lilás. Obrigada @fabiolathaina (meu anjo da guarda), @sampaio_carol (e toda sua equipe incrivel) e @eduardomoscovisrj pela sua generosidade. Make e hair: @lavoisier e @ricardoviniciusfs Joiás : @spgioielli Bora celebrar que a vida é breve e muitas vezes bela", disse ela.

Look de Ingrid Guimarães para sua festa de aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Ingrid Guimarães celebra o aniversário da irmã

No mês passado, Ingrid Guimarães se declarou no dia do aniversário da irmã, Sigrid Guimarães. Em seu perfil no Instagram, a artista publicou alguns registros com a aniversariante e celebrou a data.

"Hoje é dia da minha gêmea de rosto e de alma. Ela cuida do meu dinheiro e dos meus segredos. É a pessoa mais deliciosa de conviver, de ouvir, de estar e gargalhar", começou ela, rasgando elogios para Sigrid.

Em seguida, Ingrid falou sobre o orgulho que sente de ver a irmã conquistando seus objetivos e se declarou. "Sou muito orgulhosa do lugar que ela chegou profissionalmente, fico toda boba a cada conquista. Porque ela merece tudo de mais lindo nessa vida. Te amo, @sigriddias", completou.