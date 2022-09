Gretchen usa vestido com recortes na barriga após fazer lipo HD

Gretchen ostenta sua cinturinha ao usar vestido com recortes estratégicos após realizar a lipo HD

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 20h54

A cantora Gretchen (63) caprichou na escolha do look do dia. Nesta sexta-feira, 2, a musa apareceu com um vestido longo azul que destacou a sua boa forma.

O modelito deixou à mostra a cinturinha de Gretchen, que acaba de se recuperar de uma lipo HD. Nas fotos, ela caprichou nas poses e no sorrisão no rosto.

Nos comentários, Gretchen foi muito elogiada por seus fãs. “Linda”, disse um seguidor. “Gatíssima”, declarou outro. “Belíssima”, escreveu mais um.

Gretchen e o marido fazem mais uma lipo

A cantora Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, passaram por novas cirurgias plásticas. No último dia 11, a artista compartilhou vídeos no quarto do hospital para falar que o marido foi o primeiro a passar pelo procedimento de retoque.

Após os procedimentos, a famosa e o esposo gravaram um vídeo dançando usando cinta e receberam críticas. Sem papas na língua, a Rainha do Rebolado rebateu os comentários."Quem não quiser ver a gente inchado, de cinta, usando todo duro, é só não ver o vídeo, como a gente tá operado e não tem o que fazer, tem que ficar no quatro de repouso, ai a gente bloqueia todo mundo que fala me**da", falou.

