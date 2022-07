Gretchen escolhe look com a barriga de fora para evento

Gretchen mostra seu look para marcar presença no evento de lançamento de sua nova música

A cantora Gretchen (63) esbanjou sensualidade na escolha do look para o evento de lançamento de sua nova música, chamada Fênix do Amor. Na noite desta quinta-feira, 14, ela mostrou as fotos do modelito no Instagram e exibiu sua boa forma.

Nas fotos, a estrela surgiu com shorts jeans, top preto e casaco com brilhos. O look deixou à mostra a barriguinha sarada dela e também as pernas musculosas. “Dia de lançamento e estamos como? Plenos, claro”, disse ela na legenda.

Gretchen dá detalhes sobre sua nova música

Em conversa com a CARAS Digital, a cantora Gretchen revelou detalhes sobre a composição do novo hit, Fênix do Amor, e sobre seu clipe, que foi gravado em Belém do Pará.

Gabriel Miranda (22), um de seus 7 filhos, foi quem escreveu a letra. “Ele me trouxe a música pronta. Foi uma surpresa muito boa porque eu acho que essa letra retrata o momento de agora, de todos nós, que temos que renascer todos os dias para sobreviver neste mundo de agora tão violento”, começou a artista.

“Retrata também o que ele passou comigo, como ele me vê como mulher e ele mostra exatamente o que ele pensa a meu respeito. Então, não foi nada programado. Ele disse: ‘fiz um novo sucesso pra você, eu disse: ‘para com isso’. Ele: ‘mãe, estou falando sério. Olha, ouve aí’”, relembrou Gretchen. “E, realmente, a hora que eu ouvi, eu falei: ‘é uma coisa mesmo que tem que ser”.

Sempre muito envolvida em causas sociais, ela pretende transmitir uma mensagem com o novo hit. “Eu acho que a letra retrata o nosso momento. Porque não importa quanto a gente ganha, não importa o que a gente faz, a gente tem que se sentir completa. Então, acho que aí, é pra todo mundo, pra todas as pessoas, pra esse momento que a gente está vivendo. Porque tudo que a gente quer hoje é, independente de qualquer coisa, se sentir feliz”, refletiu.