Grávida, Viviane Araújo deixa o barrigão à mostra em look vermelho

Viviane Araújo aposta em look ousado para cair no samba e ostenta o barrigão de grávida

Redação Publicado em 31/07/2022, às 20h03

A atriz Viviane Araújo aproveitou o final de semana para curtir uma noite na quadra da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro, e caprichou na escolha do look. Grávida de quase nove meses, ela apareceu com o barrigão à mostra ao usar um look poderoso.

Nas fotos, a musa surgiu com um conjunto de top com mangas e calça brilhante. O modelito destacou as novas curvas da futura mamãe durante a gestação e encantou todo mundo. “Vamos curtir mais um sábado de Salgueiro Convida!”, disse ela na legenda.

Logo depois, Viviane surgiu em clima de romance com o marido, Guilherme Militão, durante o evento.

Na semana passada, Viviane e Guilherme reuniram a família e os amigos em um chá de bebê para o nascimento do primeiro filho. Os dois escolheram o tema de Festa Junina para o evento e ela se fantasiou de caipira para a celebração.

Viviane Araújo já pensa na hora do parto

Na reta final da gestação, Viviane Araújo abriu o coração ao falar sobre o parto do filho. Ela contou que tem o desejo de fazer parto normal, mas não descarta a cesária caso seja necessário. "Não pretendo fazer cesária. Minha ideia é ter parto normal, minha médica apoia. A gente não sabe... Na hora, vamos sentir como vai ser. Se tudo certo, vou querer ter parto normal. Se tiver alguma complicação, é lógico que vou fazer uma cesária. Não quero ter aquela exaustão. Se em um momento eu perceber que não vai rolar, a gente faz a cesária", explicou ela, revelando que o quarto do bebê ainda não está pronto.

Vivi também revelou quantos quilos já engordou desde o início da gravidez. "Estou me amando com minha barriga. É lindo demais. O corpo muda, mas é incrível. Antes de eu engravidar, eu estava pesando 65 quilos. Ontem me pesei e estou com 74 quilos", contou.

