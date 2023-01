Gracyanne Barbosa dispensa a lingerie ao usar calça com recorte no quadril

Gracyanne Barbosa deixa à mostra a marquinha do biquíni na pele ao usar calça ousada

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) apareceu com um look ousado na noite de domingo, 8, para prestigiar um show da cantora Anitta (29) no Rio de Janeiro. A estrela investiu na sensualidade ao escolher um look com recortes estratégicos na região do quadril.

Na foto, a esposa do cantor Belo mostrou que usou um conjunto de calça justa com recorte na região do bumbum e um top combinando. O modelito deixou à mostra as curvas perfeitas do corpo dela e também a marquinha do biquíni.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Musa das musas”, comentou um seguidor. “Deusa e look deuso”, afirmou outro. “Ficou linda demais”, contou mais um.

Gracyanne Barbosa rebola com o bumbum para cima

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) encontrou um jeito inusitado para mostra a sua elasticidade e ousadia em um novo vídeo nas redes sociais. Nesta semana, ela surgiu com o bumbum para o céu e de ponta-cabeça enquanto rebolava encostada na parede de casa.

Nas imagens, a estrela surgiu de ponta-cabeça enquanto rebolava com shorts mínimo e o bumbum GG em evidência. Ela mostrou a sua agilidade para dançar até em uma posição nada comum e destacou suas curvas impecáveis e os músculos poderosos das costas.