Gracyanne Barbosa aposta em look decotado para noitada com o marido, Belo

Gracyanne Barbosa escolhe look comportado e decotado para prestigiar novo show do marido, o cantor Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa caprichou na escolha do look para prestigiar um show do marido, o cantor Belo, na noite de quinta-feira, 27. A estrela surpreendeu ao escolher um modelito comportado. Ela surgiu com um conjunto de calça e blazer rosa. Porém, ela deu o seu toque sensual ao apostar em um decote poderoso.

O modelito atraiu os olhares para o decote da estrela e destacou o bronzeado impecável do corpo dela. Durante o evento, ela também trocou beijos apaixonados com o marido na frente dos fotógrafos de plantão.

Em setembro de 2022, Belo encantou seus fãs ao fazer uma declaração de amor para Gracyanne Barbosa no dia do aniversário dela. "Niver do amor da minha vida!! Te amo mais que tudo meu tudão, minha maravilhosa!! Você é luz na caminhada de muitos! Quero mais 100 anos com você. Peço a DEUS que te dê muita saúde e paz o resto estarei aqui lado a lado pra buscar contigo guerreira!! Minha novinha. Você ensina a todos da sua família o significado do verdadeiro AMOR!! Felicidades muitas felicidades, pois você merece o mundo", contou.

Fotos: Marcelo Sá Barretto / AgNews

Belo fica de olho no rebolado de Gracyanne Barbosa

Há pouco tempo, Belo e Gracyanne Barbosa gravaram um vídeo juntos. O artista apareceu de olho no rebolado da esposa durante as imagens, já que ela apareceu apenas de biquíni.

Na legenda, ela contou que eles fizeram o vídeo em clima de Copa do Mundo do Catar. “Se tem jogo, tem dança. Meu tudão arrasa”, disse ela.