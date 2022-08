Graciele Lacerda rouba a cena com look belíssimo de R$ 4 mil

Graciele Lacerda apostou em um look belíssimo para comparecer em evento de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda (41) apostou em um look chique e milionário para comparecer ao evento de inauguração do empreendimento com o nome do pai de Zezé Di Camargo (60), seu marido.

Para a celebração, que que aconteceu na Praia Grande, litoral de São Paulo, a influenciadora digital elegeu uma produção de cair o queixo: um vestido blazer preto vazado nas laterais, evidenciando suas curvas, e com plumas na barra. O look da morena custa aproximadamente R$2,9 mil, e ela ainda completou o visual com uma bota de couro vermelha de salto alto de quase R$1 mil.

O look de Graciele colecionou elogios dos seguidores. "Arrasando como sempre com seus looks tops", comentou uma internauta. "Simplesmente linda e maravilhosa", falou outra. "Lindíssima", disse uma terceira.

Confira a produção de Graciele Lacerda:

Graciele posa de maiô transparente

Nesta última terça-feira, 30, Graciele parou tudo em sua rede social ao relembrar uma foto usando uma roupa de banho nada discreta. A influencer mostrou peças que estarão em seu bazar e chocou ao aparecer usando uma delas.

Durante um passeio de barco, a musa fitness apareceu deslumbrante vestindo um maiô de cor branca, com busto transparente e aplicações de flores vermelhas, a peça deixou o corpaço da jornalista em evidência.

