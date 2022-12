Graciele Lacerda ostenta decote ousado ao usar vestido verde neon

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda apareceu com look ousado e decotado para curtir o show do amado

A musa fitness Graciele Lacerda, que é noiva do cantor Zezé Di Camargo, esbanjou elegância e sensualidade ao mostrar o seu look ousado para prestigiar um show do amado neste final de ano. A estrela exibiu uma foto do seu modelito completo no Instagram e recebeu elogios dos fãs.

Na foto, Graciele surgiu com um vestido verde neon com decote em V e um recorte estratégico na região da cintura. O modelito destacou o bronzeado impecável da musa e também a sua boa forma. “Esse foi o look do último show do ano! Aliás, parece que vocês estão curtindo os meus looks. Então aguardem, ano que vem teremos novidades também”, afirmou ela na legenda.

Enquanto isso, nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Tá arrasando”, disse um seguidor. “Maravilhosa, educadíssima e dona de um carisma nunca visto”, declarou outro. “Está mais sofisticada, valorizando sua beleza”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda mostra a decoração de Natal de sua casa

Há poucos dias, a musa fitness Graciele Lacerda fez a decoração de seu triplex em São Paulo para o período do Natal. A estrela montou a sua árvore natalina e mostrou o resultado nas redes sociais.

Em seus stories do Instagram, a influenciadora publicou um registro do objeto todo iluminado em um dos cantos do apartamento milionário e encantou com a decoração de tons claros com dourado. Além de muitos laços, a árvore de Natal de Graciele Lacerda e Zezé foi decorado com ursinhos e luzes. Renas também fizeram parte do conjunto.

"Em casa", mostrou a influenciadora fitness o momento especial ao retornar para seu lar e encontrar a decoração natalina.