Graciele Lacerda ostenta curvas impecáveis ao usar vestidinho curto

Look estiloso

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda exibe toda a sua beleza em look cheio de brilho e sensualidade

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 20h34

A musa fitness Graciele Lacerda caprichou na escolha do look para conferir um show do noivo, o cantor Zezé Di Camargo, neste final de semana. Nas redes sociais, ela mostrou o seu modelito de vários ângulos e esbanjou sensualidade.

Graciele investiu em um vestido azul com muito brilho e curtíssimo. O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis dela e também suas pernas torneadas.

"Postando o look de ontem porque por aqui já estou começando os preparativos para o show especial de hoje. Temos o primeiro evento “Zezé Rústico e convidados”, que estreia aqui em Goiânia. A festa já está bombando e daqui a pouco tem show do Mô", afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Zezé Di Camargo faz rara aparição ao lado da sogra

Recentemente, Zezé Di Camargo surgiu sorridente em um encontro com a família de sua noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, na noite de segunda-feira, 26. Ele marcou presença na festa de aniversário da sogra, dona Maria das Graças. Nas redes sociais, Graciele mostrou as fotos do encontro familiar. “Comemorando mais um ano de Mamis! Te amo”, disse ela.

