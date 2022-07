Graciele Lacerda exibe as pernas musculosas ao surgir de shorts jeans

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda ostenta sua beleza impecável e as pernas torneadas ao mostrar seu novo look

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 10h03

A musa fitness Graciele Lacerda (41) agitou as redes sociais ao mostrar o seu look curtinho para um evento. A noiva do cantor Zezé Di Camargo (59) apareceu só de shorts jeans, camisa estampada e bota branca.

O modelito deixou à mostra as pernas torneadas e musculosas de Graciele, que caprichou na pose na hora da foto. “Dos stories para o feed! Só porque amei essa foto! Me fez lembrar da minha época de cowgirl”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda conta sobre o tratamento para engravidar

Recentemente, Graciele Lacerda contou ao site Gshow sobre o tratamento de fertilização que está fazendo para ter o primeiro filho com Zezé Di Camargo. “Ele sofre junto. No início foi ele que falou: ‘Vamos ter’. Quando ele falou isso, comecei a pensar e o tratamento veio, a dificuldade veio, o sofrimento veio. E ele acompanhando tudo. A quantidade de hormônio que eu aplicava na barriga. Ele ficava com pena de mim. Uma hora eu chorava, uma hora eu estava rindo, outra hora estava brava... É uma mistura de emoções”, contou ela.

A esposa do sertanejo ainda contou que a decisão de ter filhos demorou por conta do início um tanto quando conturbado do relacionamento dos dois. “Meu relacionamento com o Zezé foi muito conturbado. Demorou muito para ajeitar as coisas e isso fez com que eu protelasse, que eu bloqueasse essa vontade de ter filhos”, comentou a influenciadora.