Graciele Lacerda dispensa o sutiã em vestido deslumbrante

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda usa vestido com fenda profunda e decote ousado

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 12h48

A musa fitness Graciele Lacerda, que é a noiva de Zezé Di Camargo, encantou seus seguidores ao mostrar sua beleza deslumbrante nas redes sociais. Neste sábado, 19, ela compartilhou fotos do seu look para curtir um evento noturno.

A beldade apareceu com um vestido amarelo estiloso. Ela escolheu um look com decote profundo e deixou à mostra que não usava sutiã. Além disso, o modelito ostentou a perna torneada dela ao ter uma fenda poderosa.

“Ah Fortaleza como eu estava com saudade!”, disse ela na legenda.

Graciele Lacerda muda seus hábitos para engravidar

Com o desejo de ter o seu primeiro filho, Graciele Lacerda fez mudanças em sua rotina para preparar o corpo para a gestação.

"Por conta da minha preparação para engravidar eu mudei muito a minha rotina alimentar e de treinos. Antes o meu foco era definição muscular, então pegava muito pesado na musculação, e por conta desse treino mais pesado a minha ingestão de carboidratos era um pouco maior. Como eu já treino a muitos anos, não existe nada que seja proibido, apenas a intensidade do meu treino que mudou. Antes o meu objetivo era ganhar músculos, diminuir o percentual de gordura. Hoje o meu foco é me manter saudável e ter disposição", explicou.

A musa fitness também sobre os hormônios, que acabam trazendo efeitos para o corpo. "Com o foco voltado para o tratamento, durante esse processo são muitos hormônios que acabam mudando um pouco o nosso corpo, passamos a ficar mais inchadas, retendo mais líquido e se não cuidar da alimentação de forma correta esses efeitos podem ser ainda piores. Por conta disso, tirei quase que por completo o açúcar, carboidratos refinados e industrializados."