Gloria Pires investe em look com transparência para festa da novela Terra e Paixão

Aos 59 anos, Gloria Pires atrai os olhares com look sofisticado e o cabelo curtinho na festa de lançamento da nova novela das 9 da Globo, Terra e Paixão

A atriz Gloria Pires (59) caprichou na escolha do seu look para marcar presença na festa de lançamento de Terra e Paixão, que é a nova novela das 9 da Globo. O evento aconteceu na noite de segunda-feira, 24, no Rio de Janeiro e reuniu o elenco da trama, que estreia no dia 8 de maio.

Para a ocasião, a atriz veterana escolheu um look todo preto e nada básico. Ela apareceu com uma calça de alfaiataria com cinto brilhante e blusa com transparência de renda no colo e nos braços. Além disso, ela ostentou o visual com o cabelo curto e grisalho.

Na história, Gloria Pires interpreta a vilã Irene, uma mulher manipuladora e misteriosa, que é a esposa do fazendeiro Antônio La Selva (Tony Ramos) e mãe de Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório).

Gloria Pires mostra bastidores da novela Terra e Paixão

Nesta semana, a atriz Gloria Pires (59) compartilhou um vídeo com os bastidores de sua preparação para gravar a novela Terra e Paixão, da Globo. Na história, a estrela aparecerá com o cabelo castanho e comprido. Para isso, ela precisa colocar uma peruca.

No vídeo, ela mostrou o seu processo de caracterização com uma equipe."Por trás de toda a magia dos personagens, tem uma equipe incrível trabalhando. Ninguém disse que ter cabelo comprido seria fácil ahaha!", disse ela.