Gisele Bündchen fala sobre a separação: 'É como uma morte e um renascimento'

Gisele Bündchen reflete sobre o fim do casamento com Tom Brady e desmente rumores envolvendo Joaquim Valente

A modelo Gisele Bündchen abriu o coração ao falar sobre a sua separação do ex-jogador de futebol americanoTom Brady. Os dois assinaram o divórcio em outubro de 2022 após 13 anos de casamento e dois filhos, Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10 anos. Agora, em entrevista para a revista Vanity Fair, ela refletiu sobre o sentimento ao terminar um relacionamento tão longo.

“É como uma morte e um renascimento”, disse ela, que ainda contou que está de luto pela “morte do meu sonho”. Ela contou que não imaginava que iria se separar. “É difícil porque você imagina que sua vida ia ser de um certo jeito, e você fez tudo que podia, sabe? Eu acreditava em contos de fadas quando era criança. Acho lindo acreditar nisso. Quero dizer, estou muito grata por ter feito isso”, afirmou.

Gisele contou que se entregou com todas as forças ao antigo relacionamento. “Você dá tudo o que tem para alcançar seu sonho”, afirmou, e completou: “Você dá cem por cento de si mesmo, e é doloroso quando não acaba do jeito que você esperava e trabalhou, mas você só pode fazer a sua parte”.

A top model ainda contou que só deseja coisas boas para o ex-marido. “Escute, eu sempre torci por ele e continuarei para sempre. Se tem uma pessoa que eu quero que seja a mais feliz do mundo é ele, acredite. Eu quero que ele alcance e conquiste. Eu quero que todos os seus sonhos se tornem realidade. Isso é o que eu quero, realmente, do fundo do meu coração”, contou.

Então, ela relembrou quando decidiu ter filhos com Tom Brady. “Quando conheci Tom, eu tinha 26 anos e queria uma família. Eu me senti tão pronta. Sempre sonhei em ser mãe, mas acho que aconteceu um pouco mais rápido do que eu pensava, porque agor tenho esse lindo anjinho que posso cuidar e amar”, afirmou.

Por fim, Gisele Bündchen desmentiu os rumores de que poderia estar vivendo um romance com Joaquim Valente, que é o professor de jiu-jitsu de sua família. “Acho que, neste momento, infelizmente, porque sou divorciada, tenho certeza de que eles vão tentar me ligar para qualquer coisa. Sou muito grata por conhecer todos eles, porque além de me ajudarem e ajudarem meus filhos, eles se tornaram grandes amigos, especialmente Joaquim. Ele é nosso professor e, o mais importante, é uma pessoa que admiro e em quem confio. É tão bom ter esse tipo de energia, ter meus filhos por perto com esse tipo de energia”, afirmou.